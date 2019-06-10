Дело Голунова: В Госдуме решили смягчить «антинаркотическую» статью

Не последнюю роль в этом решении сыграло скандальное задержание журналиста «Медузы».

Предложение о смягчении статьи внесла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она объяснила решение тем, что полиция стала слишком злоупотреблять дырами в ставшей мемом статье 228 УК РФ, и применяет её равноправно и к дилерам, и к употребляющим наркотики гражданам. Делается это, чтобы повысить раскрываемость и выработку, отмечают в Госдуме.

За изменение в «антинаркотическую» статью выступили многие депутаты разных фракций, при этом не скрывается, что на решение повлияло задержание Ивана Голунова.

Напомним, что журналиста-расследователя задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. 11 июня суд установил, что вина задержанного не доказана. Дело Голунова закрыто, он уже освобождён от подозрений и домашнего ареста.

Согласно новым санкциям, смягчение будет происходить по двум частям: по ч. 2 ст. 228 – её могут перевести из тяжких в средние, а в ч. 3 ст. 228 изменится низший порог срока лишения свободы — от 5 лет. Максимальный срок в 15 лет оставят без изменений. Заседание, посвящённое рассмотрению изменений, запланировали на 20 июня.