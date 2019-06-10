Показное великодушие? Арест и освобождение Голунова может поднять рейтинг Путина перед «прямой линией»

Сегодня, 20:44 \\ Политика

Обвинение корреспондента в наркоторговле оказалось настолько несуразным, что невольно возникают мысли о спланированной постановке. Теперь торжество справедливости хоть ненадолго, но отвлечет большинство от «косяков» власти.

Россия внимательно следила за судьбой корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. У мужчины, писавшего громкие расследования, нашли наркотики. Журналиста поместили под домашний арест, но внезапно с него сняли все обвинения, что бросило еще больше подозрений на сотрудников полиции, провернувших несуразное задержание.

Арест и освобождение Голунова может поднять рейтинг Путина перед «прямой линией», которая состоится 20 июня. ВЦИОМ недавно представил данные о доверии россиян к власти. Опрос показал уровень доверия Путину 31,7. Не прошло и полгода, как ВЦИОМ повторил опрос по «обновленной методике». Теперь президенту доверяют 72,3% граждан. Хоть какую методику не возьми, а осадок неприятный остался.

Случай с Иваном Голуновым удачно совпал с ожиданием «прямой линии» с Путиным. Стартовал прием вопросов, от которых президенту предстоит отбиваться уже через 9 дней. Многие захотят спросить о беспределе в МВД, которое допустило арест невиновного Голунова. Кажется, что это доставит главе государства неудобства, но что, если посмотреть на это иначе?

Что, если вся ситуация – показное великодушие? Тот факт, что Голунова отпустили, еще больше даст повод хвалить Владимира Путина. Его ненавистникам это тоже даст пищу для размышлений. Все в выигрыше. Особенно – Путин. Торжество справедливости сразу запишут на его счет, что отодвинет ненадолго действительно насущные проблемы в стране.

Например, пугающая напряженность в отношениях с США. Для разворачивания негативной риторики в отношении друг друга у стран есть сразу несколько плацдармов: Украина, Сирия, Косово, Венесуэла. Высокий уровень заболевания ВИЧ усугубляется необразованностью населения. Так, в Нижнем Новгороде ВИЧ-положительным детям отказали в отдыхе в лагере.

Россию накрывают массовые драки, хамство чиновников в отношении простых людей, аресты за картинки и неаккуратно брошенные слова в соцсетях. Женщины продолжают избавляться от собственных детей, как им вздумается, и материнский капитал не помеха. Остается надеяться, что именно эти вопросы будут обсуждаться наравне с делом Голунова в ходе «прямой линии» с Путиным.

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Автор - София Волкова
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