5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

Сегодня, 18:40 \\ Политика

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

11 июня в Киеве состоялось историческое заседание Конституционного суда. На нём рассматривали обращение нардепов Рады от «Народного фронта», которые попытались оспорить приказ Зеленского распустить Верховную Раду после своей инаугурации. Несмотря на то, что предвыборные кампании политических сил идут полным ходом, с президентской точкой зрения до сих пор не согласны многие. Объясняется это просто: неопытный политик нарушил серьёзный закон.

Об этом сегодня напомнили украинский политический эксперт Тарас Березовец и журналист Дмитрий Тымчук. Они повторили, что роспуск Рады по причине недоверия народа (сегодня показатель составляет 4%, озвучил Зеленский) и якобы фактическое отсутствие коалиции не обоснован законодательными нормами.

Кроме того, президент Украины продолжает ежедневно «чистить» мэрии и структуры от старых кадров. Перед появлением в КС Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, то есть почти всех. Уже прибыв в КС и попав под бомбардировку вопросами от судей, команда «Зе» вместе с президентом «наговорила» на вполне серьёзный срок.

Все действия новоявленного президента, вплоть до тех, которые он осуществляет прямо сейчас и которые планируются на ближайшее будущее, чётко описаны в п. 2 ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью или служебным положением. Согласно закону, поголовные замены хоть и коррумпированных, но опытных и весомых политиков и замена их на новые лица приведёт к тяжёлым последствиям для страны, поскольку впредь новая власть будет только бороться со старой, не заботясь о населении. Такое деяние карается 5-8 годами тюрьмы – Зеленскому прогнозируют 5 лет ада в президентском кресле и следующие 6 лет за решёткой.

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Автор - Олеся Куприна
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