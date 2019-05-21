Уже не до смеха – Зеленский боится «давить на судей» присутствием в Конституционном суде

Сегодня, 14:08 \\ Политика

Указ президента о роспуске Верховный Рады, скорее всего, останется в силе, но у страны все равно есть повод затаить дыхание в ожидании вердикта.

Зеленский боится «давить на судей» присутствием в Конституционном суде. По этой причине президент Украины не задержался надолго на заседании суда. Владимир Зеленский лишь произнес короткую речь, где поблагодарил судей и выразил надежду, что его решение о роспуске парламента отвечает «духу и букве закона».

Напомним, что сегодня должна решиться судьба вердикта Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах, который он огласил вскоре после инаугурации. Воспротивились такому шагу 62 депутата. Теперь Конституционный суд Украины должен удовлетворить это обращение, проверив законность решения Зеленского.

Владимир Зеленский продолжает быть примерным слугой народа, боясь оказать влияние на судей своим присутствием. Но кое-что в его речи все-таки можно расценить как давление. Зеленский выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое не будет стыдно перед детьми и всеми украинцами.

Судьи вряд ли пойдут против такого смелого решения Зеленского. Тем более, нынешний состав парламента уже доказал свою неработоспособность, бойкотировав решения Зеленского уволить ряд высокопоставленных министров. Таким образом, согласно указу Зеленского, досрочные выборы ожидают Украину 21 июля. Но после этого стране тоже будет не до смеха: на улицы могут выйти радикалы из «Народного фронта» и Радикальной партии, которые и обратились в Конституционный суд. Они считают досрочные выборы и роспуск парламента незаконными указами.

Сейчас под зданием КСУ проходит сразу две акции - в поддержку роспуска Рады и против этого. Обе они немногочисленные ,но напряженность обстановки может в любой момент возрасти в зависимости от решения судей.

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Автор - София Волкова
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