Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Сегодня, 13:41 \\ Политика

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Это значит, что Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове. Дело получившее колоссальный общественный резонанс станет едва не самым задаваемым вопросом на «Прямой линии» с президентом в этом году. Ранее Песков отвечал на вопросы журналистов, где заявил об осведомленности президента с делом Голунова. Об этом ему сообщили во время пребывания в Санкт-Петербурге, уведомив о резонансности дела.

Вероятно, Путину предстоит тяжелый разговор, поскольку множество россиян и тем более коллег Ивана Голунова захотят поинтересоваться тем, как это могло произойти, и почему такое в принципе возможно в России. Песков отвечая на вопросы подчеркнул важность того, чтобы не судить по одному делу и не обвинять всю систему из-за этого. Однако не все согласятся с таким смягчением «ошибок» с фотографиями и обвинением в приеме наркотиков.

Смывы с пальцев рук, срезов ногтей, анализ крови показали отрицательный результат. Ранее правоохранительные органы признались в том, что фото не из квартиры Ивана, а вовсе с другого места. На пакетике найденном у Голунова находятся чужие отпечатки. У россиян очень много вопросов, а Путину придется хорошо подготовиться дабы дать достойный ответ.

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Автор - Андрей Вознесенский
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