Самолетам в Россию - быть? Юрист призвал Киев возобновить партнерство с Росавиацией

Пассажиропоток между Украиной и РФ снизился в три раза за последние четыре года.

Юрист Андрей Портнов, занимавший должность заместителя главы администрации Украины при президенте Януковиче, призвал Киев возобновить партнерство с Росавиацией и снять блокаду с территории Донбасса.

Портнов заявил, что наложенный запрет на осуществление пассажирских перевозок является глупостью, которая должна быть исправлена новым президентом Зеленским. Учитывая мнение граждан своей страны, он должен решить — самолетам в Россию быть или нет.

В качестве доводов для принятия положительного решения, украинский юрист отметил, что, несмотря на государственный запрет, граждане Украины все же летают в Россию и по делам, и на отдых.

«Так почему же они обязаны летать через белорусский Минск. Люди имеют право сами выбирать, что им делать»,- подчеркнул Андрей Портнов.

Напомним, что авиаперелеты между Украиной и Россией были прекращены еще в середине осени 2015 года из-за разгоревшегося скандала вокруг территории Донбасса. Киев, на законодательном уровне признав РФ «страной-агрессором» запретила любые попытки авиасообщения, за исключением миссий международных организаций - ООН и ОБСЕ.