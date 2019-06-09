Секретное послание: Дмитрию Козаку Молдавские демократы сделали необычное предложение

Сегодня, 08:56 \\ Политика

Об этом вице-премьер рассказал в своём интервью.

Дмитрий Козак на встрече с демократической партией Молдавии был крайне удивлён необычным предложением. По словам Козака, лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк, передал конверт. А в том конверте находилось секретное послание.

Дмитрию Козаку молдавские демократы сделали необычное предложение о создании коалиции с Россией. Однако предложение было откровенно антироссийским, поскольку это предложение предполагало радикальное решение вопроса о национальном курсе Молдавии. Другими словами, Плахотнюк принес конверт с предложением о перевороте в стране и смещении демократов, заменив их социалистами.

Игорь Додин, президент Молдавии и партия социалистов сейчас не в самом лучшем для них положении. Именно поэтому они ищут сейчас себе союзников для урегулирования ситуации.

Демократы хотят в ЕС, а социалисты к России. Приняв бы такое предложение - Россия могла подвергнуть невероятному риску и удару со стороны всего мирового сообщества. Ведь сговор о смене политического курса, а также смещение неугодных - грозит трибуналом и международным судом. Дмитрий Козак принял правильное решение, отклонив такое предложение.

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Автор - Андрей Вознесенский
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