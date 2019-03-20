Все схвачено: Казахи на выборных бюллетенях писали ручкой-«невидимкой»

Изобретательность зашкаливает, но хочется надеяться, что эта «хитрость» так и не была применена.

Выборы в Казахстане состоялись 9 июня, и сегодня ЦИК объявил их победителя – им стал Касым-Жомарт Токаев. Кандидату удалось набрать около 70% голосов избирателей. В целом ни для кого его победа сюрпризом не была, но занимательная деталь портит всю картину блестящей победы.

По всей видимости, внимательные избиратели сняли на видео ручки, находящиеся на избирательных участках. На первый взгляд, в них нет ничего необычного, но знающий человек понимает, что эта ручка с сервиса AliExpress и обладает она «магическими свойствами». На видео отчетливо видно, что если написать что-то ручкой, а потом поднести зажигалку или спичку, то надпись исчезнет. Весьма удобное приспособление для чужого волеизъявления. Все схвачено, так сказать.

В Сети смеются, что вбросы – это уже каменный век и надо переходить на более изощренные методы подлога. Но в целом хотелось бы верить, что такие «технологии» не использовались при подсчете голосов. И то, что казахи на выборных бюллетенях писали ручкой-«невидимкой» является досадной случайностью, а не чьим-то коварным «заговором».