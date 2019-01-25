Талант не пропьешь: Зеленский отшутился от обвинения в плагиате Порошенко

Сегодня, 16:35 \\ Политика

На съезде собственной партии «Слуга народа» Зеленский перед выступлением переспросил, точно ли это его речь.

Владимир Зеленский в ответ на обвинения в плагиате речи Порошенко просто отшутился. Именно с этой шутки он и начал своё выступление на съезде собственной партии «Слуга народа». Предварительно попросил всех присесть заявив, что уже не те времена. После чего спросил сам у себя точно ли это его речь, а не Петра Порошенко. Дав незамедлительный ответ продолжил выступление поддерживая приятную и дружескую атмосферу.

Обвинения были повешены на Зеленского в связи с его речью в Брюсселе где он повторил целый абзац из речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

Администрация президента назвала инцидент диверсией обвинив в причастности людей Порошенко. Сам же Зеленский более лояльно к этому отнёсся, показывая незначительность данного происшествия. Как говорится «талант не пропьёшь», ибо при помощи данной шутки Зеленский не только поддержал свой рейтинг человека из народа, но и не стал поддерживать эскалацию конфликта с Порошенко.

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Автор - Дмитрий Романов
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