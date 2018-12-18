Курс на Китай! Жаров «шантажирует» Twitter и Facebook блокировкой в России из-за отказа раскрыть персональные данные

Главу РКН «троллят» в Twitter с уверенностью, что он блефует и не может обеспечить блокировку ресурсов без вреда для серверов РФ.

Стало известно, что Александр Жаров, глава Роскомнадзора продолжает настаивать на том, что Twitter и Facebook должны раскрыть персональные данные о личностях, которые они потребуют. В случае отказа, Жаров шантажирует соцсети блокировкой в России и, вроде как, говорит серьезно.

Однако, россияне, простые пользователи соцсетей ему попросту не верят и считают, что он блефует, ведь с Telegram так ничего и не получилось. А без вреда для российских серверов это сделать практически невозможно. Если же все-таки в ноябре удастся создать все условия для автономного интернета, то угроза станет вполне реальной. Но и в этом случае очень сложно обеспечить полную изоляцию. Так как это требует больших финансовых затрат.

Впрочем, изоляция интернета в целом не имеет хорошей перспективы, ведь в таком случае поток информации будет жестко фильтроваться спецструктурами. Чем это отличается от железного занавеса? Что же, курс на Китай!