Ребята, расходимся: Кадыров призвал митингующих прекратить давление на следствие в деле Голунова

Разобраться виновен журналист или нет может только суд, считает глава Чечни, упуская из виду деталь о возможной фабрикации «преступления».

Дело Ивана Голунова получило широкую огласку и многие медийные персоны выразили свое мнение по поводу ареста журналиста. Многие из них поддержали россиян, которые вышли на акции протеста и потребовали свободы для спецкора. В стороне не остался и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он заявил, что на самом деле дело Голунова приобрело общественный резонанс по «науськиванию» Запада и вообще все это было сделано для того, чтобы затмить ПМЭФ-2019, проходящий в Санкт-Петербурге. Утверждение, естественно, подкрепляется теорией антироссийского заговора. Все в духе Оруэлла.

Кадыров призвал митингующих прекратить давление на следствие в деле Голунова. Только вот стоит отметить, что протесты собственных граждан набирают обороты по всей территории России. Сначала сквер в Екатеринбурге, потом ситуация с BadComedian и теперь защита журналиста. Люди начинают верить в силу толпы, свое личное значение. Это верный путь к демократии, что уж совсем «неудобно».

Впрочем, застелить глаза «пеленой заговора» уже вряд ли получится и никто не скажет: «Ребята, расходимся».

«Либералы», как их пренебрежительно называют, хотя ничего обидного в этом слове нет, нацелены выиграть дело Голунова. Ведь это означает добиться свободы для каждого гражданина и, возможно, повлияет на количество сфабрикованных дел против честных россиян в лучшую для них сторону. Каждый понимает свое место и значение – это ключ к свободе.