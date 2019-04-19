Не-Кремлевская многоходовка: Порошенко мог умышленно проиграть Зеленскому, чтобы стать премьером

Президент Украины имеет слишком мало полномочий, чтобы удовлетворить аппетиты Петра Алексеевича.

В Украине грядут досрочные выборы в Верховную Раду. И к этому событию приковано внимание мировых лидеров, даже в большей степени, чем к выборам президента. В последние дни интерес СМИ немного переманили события в Молдавии – отстранение от власти президента Додона, но очередное сообщение экс-главы «незалежной» Петра Порошенко снова забросило Украину в топ. Петр Алексеевич признал, что не станет отказываться от должности премьер-министра Украины, если его новая политическая сила «Европейская солидарность» одержит победу на выборах.

И если Порошенко действительно возьмет реванш у Зеленского на досрочных выборах в парламент, то в итоге может стать одной из главных политических фигур на шахматной доске Украины. Как следует из многократно переписываемой и правленой Конституции Украины, эта страна является парламентско-президентской республикой. Свою кандидатуру премьера выдвигает партия, победившая на выборах, при условии, если она набрала 226 и более мандатов, или коалиция, которая включает такое же количество нардепов. Поэтому вполне вероятно, что Порошенко может стать премьером, поскольку рейтинг президента Зеленского начинает стремительно падать. Не доверяет ему уже 55%, если верить данным, приведенным журналистом Мустафой Найемом.

Согласно Основному Закону, президент Украины имеет немного реальной власти и каждый шаг должен согласовывать с ВРУ, а вот у премьер-министра свободы для маневров куда больше, поэтому резонно предположить, что Порошенко мог умышленно проиграть Зеленскому, чтобы занять этот пост. На должности премьер-министра намного легче быть «серым кардиналом», особенно при президенте Зеленском, который своим эпатажем и образом «своего в доску» парня будет отвлекать граждан от действий премьера.

Сам того не подозревая, Зеленский мог угодить в расставленную ему ловушку и заглотить наживку. Именно президент, несмотря на сведенные к минимуму возможности влиять на политику в стране, будет под прицелом общественного мнения, склонного искать виноватого, именно он первый в очереди на импичмент, хоть и является аналогом британской королевы – титул громкий, а полномочий нет.

Возможно, Зеленский знал, что Порошенко метит в премьерское кресло, и добровольно согласился играть знакомую ему роль – роль политического клоуна. И это уже не-кремлевская многоходовка, а креатив или самого Порошенко, или Запада. Возможно, кукловоды решили наделить Петра Алексеевича реальной властью, а лицедейство доверить лицедею.