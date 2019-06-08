Соловьёв о деле Голунова: Оппозиционные журналисты должны не забывать о законе

Сегодня, 14:57 \\ Политика

Соловьёв заявил, что не обладает информацией о вине или фальсификации дела, как и все сторонники Голунова. Истина установится после суда.

Нашумевшее дело о задержании российского журналиста Ивана Голунова повлекло резкую реакцию общественности и уже не сможет оставаться без внимания. Журналист портала «Медуза» вёл расследование, связанное с властью, но был арестован по подозрению хранения и употребления наркотиков. Данное событие вызвало общественный резонанс и несогласные вышли к зданию суда для того, чтобы устроить пикет.

В результате о деле услышал Владимир Соловьёв и дал пару комментариев. Он заявил, что пикеты несогласных с обвинением является сумбурным, ибо только суд может постановить виновен журналист или нет, никто иной больше не обладает необходимой информацией. Тем самым он принял привычную для себя сторону.

По мнению Соловьёва, оппозиционные журналисты имеют поддержку только тех, кто разделяют их взгляды, а суд способен квалифицированно и прозрачно провести расследование. Таким образом приверженцы Голунова не должны забывать о законе, который для всех один.

Ранее на самого Соловьёва было заведено дело об оскорблении чувств верующих из-за его комментария о жителях Екатеринбурга.

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Автор - Дмитрий Романов
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