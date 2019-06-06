Стреляют по своим: Представитель Зеленского признала, что жители Донбасса страдают от ВСУ

Сегодня, 13:42 \\ Политика

В результате «ответных выстрелов» ВСУ страдают мирные жители в жилых кварталах.

Представитель Зеленского Юлия Мендель признала, что в результате «ответных выстрелов» ВСУ страдают жители Донбасса. По её словам, ополченцы производят огонь с территории жилых секторов, больниц, детских садов и других мест где находятся мирные жители. По итогу ВСУ стреляют в ответ, не задумываясь что могут попасть по своим мирным жителям.

Ранее Леонид Кучма делал заявление согласно которому предлагал полностью запретить «ответный огонь» показав миру готовность соблюдать «режим тишины». Таким образом Кучма хочет обезопасить мирных жителей Донбасса от возможного ответного удара, который может прилететь в любую точку предположительного огня.

При этом, замком штаба ООС Богдан Бондарь заявил, что военнослужащие Украины имеют полное право на соответствующую реакцию угрозы жизни или потери территории, даже без разрешения начальника.

Признание украинской стороны своей виновности в жертвах на Донбассе является серьёзным шагом для урегулирования конфликта, но пока огонь не будет полностью прекращён перечисление жертв может продолжаться.

Вопрос об урегулировании конфликта на Донбассе должен подыматься в ходе заседания контактной группы в Минске 19 июня.

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Автор - Дмитрий Романов
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