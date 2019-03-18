Раз Крым не наш, то и концерт не ваш: Макаревича не пустили выступать на Красной площади

Сегодня, 14:29 \\ Политика

День России в центре Москвы пройдёт 12 июня без рок-группы «Машина времени». Лидер коллектива Андрей Макаревич, ранее выступавший с критикой российской политики в отношении Украины, заявил, что участие музыкантов организаторы отменили в последний момент.

Известный музыкант Андрей Макаревич с началом событий 2014 года в Крыму вызвал к себе неоднозначное отношение со стороны россиян. Вопреки результатам референдума в регионе о присоединении к России, лидер «Машины времени» заявлял, что не признаёт республику частью РФ. Позднее Макаревич призывал отказаться от помощи Донбассу, а также поддерживал националистические в Украине, где он в последнее время из-за своей позиции является желанным гостем. Россияне часто упрекали музыканта в попытке «усидеть на двух стульях», но сам лидер «Машины времени» к мнению сограждан прислушиваться не спешит.


 

И вот сегодня стало известно, что Макаревича не пустили выступать на Красной площади на концерте по случаю празднования Дня России. Коллектив должен был представить две свои композиции прямо у стен Кремля, но организаторы мероприятия в последний момент отказались приглашать «Машину времени». Как известно, в этот праздник после 2014 года многие россияне также отмечают присоединение Крыма как важную часть новейшей истории России.

В этой связи выступление Макаревича ещё до его отмены часть граждан считала неуместной, а позицию самого музыканта «лицемерной». В итоге и вышло, что артисту непрозрачно намекнули «Раз Крым не наш, то и концерт не ваш». К слову, музыкант призывал недовольных его выступлением не искать в происходящем политический контекст.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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