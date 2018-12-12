Граждане давят: Путин может отменить пенсионную реформу

По мнению аналитиков, российские власти готовы пойти на этот шаг, стоит лишь вопрос сохранения репутации.

К такому выводу пришли эксперты после прозвучавшего на полях Петербургского международного экономического форума предложения президента учитывать при начислении пенсии трудовой стаж, заработанный в странах Евроазиатского экономического союза. В число этих стран входят Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия.

Давление со стороны граждан, недовольных повышением пенсионного возраста заставляет власть пересмотреть пенсионную политику, уверены эксперты.

Возврат к прежней пенсионной системе может подтолкнуть процесс объединения трудового стажа полученного в разных странах. К тому же, это даст возможность сохранить властям свое реноме.

Пенсионная реформа в России стартовала 1 января этого года, самое большое недовольство у граждан вызывает повышение пенсионного возраста, мужчинам до 65 лет, женщинам до 60.