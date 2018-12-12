Граждане давят: Путин может отменить пенсионную реформу

Сегодня, 13:05 \\ Политика

По мнению аналитиков, российские власти готовы пойти на этот шаг, стоит лишь вопрос сохранения репутации.

К такому выводу пришли эксперты после прозвучавшего на полях Петербургского международного экономического форума предложения президента учитывать при начислении пенсии трудовой стаж, заработанный в странах Евроазиатского экономического союза. В число этих стран входят Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия.

Давление со стороны граждан, недовольных повышением пенсионного возраста заставляет власть пересмотреть пенсионную политику, уверены эксперты.

Возврат к прежней пенсионной системе может подтолкнуть процесс объединения трудового стажа полученного в разных странах. К тому же, это даст возможность сохранить властям свое реноме.

Пенсионная реформа в России стартовала 1 января этого года, самое большое недовольство у граждан вызывает повышение пенсионного возраста, мужчинам до 65 лет, женщинам до 60.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Бессонов
Главное за неделю

Акула пера из ЦРУ: Пресс-секретарь Зеленского приставлена для «заморозки» возможного «мира с Россией»

Послужной список Юлии Мендель даёт высокую уверенность в её принадлежности к спецслужбам...

Нечего кормить Москву: В Татарстане предложили запретить «Яндекс.Такси»

Владельцы службы такси якобы грабят регион на десятки миллиардов рублей.

«Шок для экономики»: Кудрин рассказал о катастрофических последствиях ареста Калви

После задержания основателя компании Baring Vostok Майкла Калви отток капитала из России...

Сахарная монополия: Секрет реального заработка РЖД раскрыт

Пассажирка раскрыла безальтернативный рынок в РЖД с наценкой в 20 раз.

Переход на цифровое ТВ мог быть лоббированный производителями Т2

Третья волна отключения аналогового вещания прошла в России успешно.

Ошибка или плата за улучшения? РЖД выдало клиентке двойную разницу за верхнее и нижнее место

За нижнюю полку приложение перевозчика требует свыше 14000 рублей, тогда как за нижнюю...

Сам не сдал и другим не дает? Водитель «Яндекс.Такси» поставил под угрозу экзамен клиента

Поведение таксиста показало, что скандалы бывают не только в тарифе «Эконом».

Зеленского в Раде назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО

Бывшего шоумена в Брюсселе лишь потрепали за щеку «как мальчишку», показав своё...

Запад диктует, Навальный делает: В Сети осудили оппозиционера за «службу» против Путина

Противоречивые действия скандального политика вызывают массу вопросов о целях такого...

Требование Голиковой «увеличить продолжительность жизни» россиян считают махинацией

А как иначе отмыть десятки миллиардов, выделенных на нужды пенсионеров, если не приписать...

Вернуть Крым и Донбасс Украине: Явлинский рассказал, как наладить ситуацию в России

Лидер партии «Яблоко» убеждает провести в Крыму новый референдум, в котором зафиксировать...

Назад к России, в СССР? 70% украинцев хотят жить в лево-авторитарном государстве - опрос

Порошенко и Зеленский кричат «окончательное прощай» Российской империи, но опросы в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ