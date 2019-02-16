Вице-министр МИД Великобритании пригрозил не платить за выход из Евросоюза

Сегодня, 11:45 \\ Политика

Борис Джонсон намерен удерживать выплаты за Brexit пока ЕС не согласится на сделку удовлетворяющую Лондон.

Вице-министр министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Борис Джонсон в преддверии выборов на пост премьер-министра назвал решение Великобритании подписать чек о выплате компенсации «экстраординарным». По его мнению, выплачивать деньги целиком до полноценного окончания сделки неразумно. Джонсон считает, что без получения надлежащих гарантий стоит удерживать все выплаты.

Борис пригрозил не платить за выход Великобритании из Евросоюза до тех пор, пока не будет заключена сделка, удовлетворяющая интересы Лондона. Вице-министр ранее ушёл с должности из-за несогласия с реализацией Brexit, и теперь он готов сам предлагать пути достижения заветного выхода Великобритании из Евросоюза.

После ухода с должности прежнего премьер-министра Терезы Мэй, вице-министр Джонсон стал главным кандидатом на эту должность.

Ранее при проведении референдума 2016 года в Великобритании планировалось выйти из Евросоюза уже 29 марта 2019 года, но получила отсрочку от Брюсселя до 31 октября.

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Автор - Дмитрий Романов
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