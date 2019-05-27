Китай угрожает крупнейшим производителям высоких технологий

Серьезные последствия коснуться всех, кто будет придерживаться санкций введенных США.

Власти Китая 4 и 5 июня провели закрытые встречи с представителями крупнейших производителей технологий. В частности, с американскими Dell и Microsoft, британской ARM, южнокорейскими Samsung и Hynix. С китайской стороны присутствовали представители профильных министерств и ведомств. Столь высокий уровень представительства указывает на то, что встреча была санкционирована на самом высшем уровне.

В ходе встреч, власти Китая предостерегли производителей высоких технологий от соблюдения последними санкций, введенных правительством США. Ответные санкции будут иметь серьезные последствия. Иначе, как угрозой, это назвать нельзя.

От американских санкций уже пострадал один их крупнейших производителей высоких технологий Китая – телекоммуникационная компания Huawei. Министерство торговли США внесло ее со всей филиальной сетью в черный список. Сразу же после внесения, о прекращении сотрудничества с Huawei заявили Google и Intel. А также британская корпорация ARM, чьи разработки в производстве чипов для мобильных телефонов используют ведущие в этой области производители.

Давление на Huawei продолжается, 7 июня Facebook запретил устанавливать на произведенные китайской компанией мобильные устройства свои приложения. Речь идет о Facebook, Instagram, и популярном мессенджере WhatsApp. Запрет распространяется только на новые смартфоны.