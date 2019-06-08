Коррупция и олигархат: Парламент Молдавии заявил о «захвате государства»

Декларация касалась действий Демократической партии, которых обвинили в узурпации власти.

По мнению депутатов остальных фракций, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк с помощью Конституционного суда пытаются «подмять» под себя кабинет министров. В этой связи, народные депутаты приняли декларацию о «захваченном государстве». 61 парламентарий из 100 проголосовали за это решение.

Действия Плахотнюка и Конституционного суда посчитали незаконными и дискредитирующими легитимность законодательного большинства и нового кабмина. Кроме этого, в декларации были указаны ряд причин, приведших к политическому кризису, в том числе, вольготно себя чувствующие коррупция и олигархат.

Противостояние началось после выборов в феврале, когда партии не смогли договориться о коалиции, позволяющей назначить новое правительство. В результате, свои обязанности остался выполнять прежний кабинет министров Молдавии, пребывающий в перманентной конфронтации с президентом Игорем Додоном.

7 июня Конституционным судом было принято постановление о роспуске парламента, но глава государства отказался его подписывать. После этого, социалисты и партия ACUM смогли договориться и приступили к формированию нового правительства.

Предполагаемым премьером должна была стать Майя Санду, но суд признал действия депутатов незаконными. В знак протеста 61 парламентарий заявил о «захвате» государства и узурпации власти Демократической партией и её лидером Владимиром Плахотнюком.