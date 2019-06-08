Иван Голунов повторяет судьбу Листьева. Кто следующий?

Сегодня, 01:00 \\ Политика

Буквально на днях, 6 июня журналист был арестован за подозрение в хранении и сбыте наркотиков.

Однако, при задержании Голунова, сотрудники правоохранительных органов серьезно нарушили законодательство, после чего Ивана увезли в больницу. По данным обследования, медики зафиксировали два переломанных ребра и серьезную гематому на голове.

Уже несколько лет, Голунов занимается серьезными журналистскими расследованиями политического характера. Он является журналистом «Медузы», а также не раз участвовал в проекте Ксении Собчак «Собчак живьем».

Сама Ксения рассказала, что тесно с ним работала и никаким образом он не может быть связан с наркотиками. Она отметила, что периодически Ивану поступали звонки с угрозами, в которых требовали закрыть то или иное коррупционное расследование. Однако, Голунов всегда стремился к справедливости.

В истории России, это не единственный журналист, который внезапно стал пострадавшим. Владислав Николаевич Листьев, который являлся пресс-корреспондентом, а также телеведущим и первым директором ОРТ, был убит 1 марта 1995 года двумя незнакомцами, в подъезде собственного дома. По словам следователей, убийство было связано с деловой или политической деятельностью.

Ситуация с Листьевым ввела на тот момент многих Россиян в стопор. Никто не хотел верить в то, что правительство и органы власти могли специально убрать «неудобного» человека. Ведь, это люди, которые должны заботиться о народе.

Исходя из этого можно сделать вывод, что случившееся с Иваном Голуновым это вполне обдуманный ход влиятельных людей, которым он каким-то образом перешел дорогу. Неужели, Голунов повторяет судьбу Листьева?

С другой стороны, совершенно непонятно, по какому признаку происходит дискриминация. Например, Навальный позволяет себе вести более скандальные расследования. Хотя, есть вероятность, что Алексей является подставным разоблачителем власти.

В любом случае, страшно представить, кто может быть следующим...

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Автор - Валерия Никуленко
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