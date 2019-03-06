«Соловьев, не молчи!» - Россияне потребовали у журналиста посвятить эфир избитой в Красноярске девочке

Сегодня, 11:05 \\ Политика

Вот если бы эту девочку избили в Киеве, националисты с флагом Бандеры, за то, что она говорит по-русски, об этом бы кричали неделю, - возмущались граждане.

Инцидент в Красноярске с избитой школьницей потряс жителей РФ, и не только уроженцев этого большого сибирского города. Однако в прессе этому уделили не так много внимания, хотя если разобраться, жестокость среди школьников уже становится системой.

То ученик изобьет учителя, прикрываясь психологическими травмами, то группа подростков подерется за школой из-за симпатичной девочки, «глянувшей не на того», но об этом если и говорят, то сухо, вскользь. И в самом деле – это же не совместный поход в зоопарк Путина и Си Цзиньпиня или не арест «разнесчастного» журналиста. Какая-то девочка «не из Москвы» - какой же здесь интерес у ведущих ток-шоу подобных «Вечеру с Владимиром Соловьевым»?

В который раз переключая каналы с «первой» на «вторую» и далее кнопки, зрители вынуждены наблюдать за грызней украинских политиков, и за тем, как блестяще выступил президент Путин с очередной международной конференции. Иногда мелькают Сирия, Иран, вместо набивших оскомину США, но внутренние проблемы маститые журналисты оставляют без внимания. К примеру, школьница, избитая за долг в 25 рублей, не стала в глазах «акул пера» авторитетный масс-меди достаточно громким инфоповодом, но она сильно волнует простых россиян, о чем они и написали одному из самых известный политических обозревателей Владимиру Соловьеву.

«Вот если бы эту девочку избили националисты в Киеве, на глазах у президента Зеленского под украинский гимн и с флагами Степана Бандеры, тогда бы это не сходило с повестки дня федеральных каналов как минимум неделю - написали люди в Сети.

Время для обсуждения, по их мнению, для этого нашел бы и Соловьев, и скандальная Скабеева, и Кузичев со Стриженовой, а так это очередная «неприятность», которой не хотят забивать многоумную голову ведущие СМИ.

«Соловьев, не молчи!», - возмутились россияне и потребовали, что Владимир Рудольфович посвятил хотя бы один эфир избитой в Красноярске девочке.

С этим, по мнению граждан, должна бороться страна, на это обращать внимание, а не на то, как в очередной раз «облажался» Зеленский и как положил всех на обе лопатки очередной китайской мудростью Путин.

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Автор - Ева Озерова
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