Рекордный форум - на ПМЭФ-2019 заключили договоров на 3,1 трлн рублей

Сегодня, 22:01 \\ Политика

Посетили форум делегации из 145 стран, а самые крупные миссии были от Китая и Америки.

Петербургский международный экономический форум 2019 года обошёл прошлогодний форум по стоимости заключённых сделок. За 3 дня работы, составили соглашения на сумму около 3,1 трлн рублей в количестве минимум 650 штук. Причём это только открытые данные, то есть, в рекордную сумму не вошли сделки с коммерческой тайной. В прошлом году за то же время составили 593 соглашения на 2,6 трлн рублей.

Среди участников тоже достигли немалых цифр – на форуме побывало 19 тыс. гостей из 145 разных стран. Одной из самых многочисленных миссий стала американская, пусть Вашингтон ранее обещал не присутствовать на форуме. Второй самой людной делегацией стала китайская – во главе с почётным гостем Си Цзиньпином, председателем Китайской народной республики.

Также здесь отметилось около 1300 зарубежных и 2500 российских фирм.

Самым объёмным портфелем по инвестициям обладает Ленинградская область – региону принадлежат вложения почти на 1 трлн рублей – 999,6 млрд.

Вот тебе и Россия – к нам даже Америка, нарушив своё раннее обещание, приезжает в гости с коммерческими предложениями. Хотя, когда она сдерживала свои обещания в невыгодных ситуациях?

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Автор - Ярослав Петров
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