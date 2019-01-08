Американцы паникуют, россияне загорают - Моряки РФ «взорвали мозг» Сети реакцией на корабль ВМС США

США выложили видео сближения, чтобы доказать вину РФ, а получилось наоборот. Опять.

Не так давно США пожаловались на «небезопасные и непрофессиональные» действия российского военного корабля, который якобы приблизился на опасно близкое расстояние к американскому судну ВМС. Через некоторое время они ещё и опубликовали видео, снятое с борта своего корабля, которое показывало как всё происходило. К сожалению, получилось как всегда – США подняли бучу, мол, все виноваты вокруг, а когда стали искать доказательства – виновниками переполоха опять оказались американцы.

«Взорвался мозг» даже у западных блогеров, когда они увидели это видео. На отрезке заметны абсолютно спокойные моряки РФ, практические не реагирующие на «небезопасные и непрофессиональные» действия корабля ВМС США. «Американцы паникуют, россияне загорают», - так отреагировал один из пользователей социальной сети Twitter. Другой выразился более обстоятельно, заметив, что CNN очень воинственно осветил сближение кораблей, создав атмосферу, в которой Россия чуть ли не нападает на этот корабль, а российские моряки «всё сломали», свидетельствуя о случайности.