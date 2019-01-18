Интеграция углубляется? РФ и Белоруссия обсуждают единую валюту

Сегодня, 16:04 \\ Политика

Впервые с 1999 года Москва и Минск начали работу над 13 пунктом Союзного договора между РФ и Белоруссией.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продолжает участвовать в сближении России и Белоруссии. На этот раз повстречались глава Министерства экономического развития Максим Орешкин и министр экономики от Белоруссии Дмитрий Крутой. Они обсуждали между собой возможность создания общей для двух стран валюты, следуя указам глав своих государств. Это может привести к углублению интеграции.

Белорусский министр сообщил, что сейчас вновь начата работа над старым договором Союзного государства, который предложили ещё во времена СССР. Планируют его привести в современные нормы и начать реализацию. Орешкин сообщает, что решение по единой валюте лежит на совести президентов и Центральных банков обеих стран. По его словам, оба государства хотят выполнить этот пункт договора и не выйти за рамки соглашения.

На совместной встрече будут принимать участие ЦБ, налоговые службы, министры финансов, таможенники, министры энергии, промышленности и сельского хозяйства.

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Автор - Ярослав Петров
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