Это вам не Зеленский: Молдавский президент не намерен распускать парламент без совета с фракциями

Сегодня, 14:49 \\ Политика

Несогласованный роспуск может привести к заморозке инвестиционных проектов в инфраструктуре республики, - предполагает глава государства.

Согласно постановлению Конституционного Суда в ночь на 8 июня в Республике Молдова истекли сроки установления нового руководства, в связи с чем парламент теряет право на осуществление законодательной деятельности и должен быть распущен в кротчайшие сроки. Однако, молдавский президент Игорь Додон не намерен распускать парламент без совета с фракциями. Сделать это можно, как утверждает господин президент, только 10 июня.

«Ничего не может заставить президента распустить парламентариев немедленно. И я не собираюсь этого делать», - заявил глава республики.

Действия Додона ясно дают понять, что «это вам не Зеленский», который во время своей инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады без права возврата и оспаривания. Молдавский лидер уверен, что такие действия могут привести к серьезным рискам и проблемам в бюджетной системе его страны, чего ему, вероятно, не особо хочется.

Додон констатировал, что ситуация в Молдавии напряженная и сложная. Причиной является не возможность парламента утвердить новое правительство начиная с марта 2019 года. Ни социалистам, ни Демократической партии и альянсу ACUM не удается создать подходящую коалицию для победы своего кандидата. Оправдываются представители данных партий наличием неприемлемых условий, поступающих лично от президента Додона.

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Автор - Алена Корнеева
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