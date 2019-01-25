Тонкий намек – Зеленский вывез журналистов в лес для закрытой встречи

Слуга народа посидел с представителями СМИ на пуфиках и поел шаурмы, а сам повод посиделок решил оставить в тайне.

Владимир Зеленский вывез журналистов в лес для закрытой встречи. Президент Украины встретился с медийщиками в резиденции Залесье, чтобы поговорить о том, каким он видит будущее страны. Примечательно, что записывать комментарии президента было запрещено. Мероприятие никак не анонсировалось широкой публике.

Украинский президент выступил настоящим слугой народа перед журналистами. Все сидели на разноцветных пуфиках, ели шаурму, фрукты, пили чай, кофе или вино. Похоже, образ приближенного к простым людям чиновника, у Зеленского получается отыгрывать на ура.

На закрытой встрече в лесу Зеленский был вместе с сотрудниками администрации президента, что приятно удивило СМИ. Недовольными остались только те журналисты, которых на встречу даже не позвали. Здесь Зеленского уже подозревают в подражании Порошенко, который также боялся неудобных вопросов от журналистов, охотно общаясь только с заранее собранной «массовкой».

В сети уже шутят, что Зеленский сделал украинским журналистам тонкий намек, пригласив их в лес, чтобы им было не повадно создавать о нем фейки. Теория могла бы быть забавнее, если на встречу пригласили бы «любимых» журналистов Зеленского с телеканала «Прямой» (принадлежит Порошенко).

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что официальная пресс-конференция в менее пугающей обстановке состоится после 100 дней его президентства.