«Продолжаете пробивать дно»: Зеленский поблагодарил Раду за валяние дурака и «кпопкодавство»

Президент Украины в нетривиальной форме заявил о правильности решения распустить «слуг народа».

В своем видеообращении к депутатам Верховной Рады, Владимир Зеленский «поблагодарил» их за то, что они не дали ему повода сомневаться в своем решении о роспуске. Президента отметил, что парламентарии продолжают терять поддержку народа, которая и так уже ниже 4%.

Верховная Рада отклонила все внесенные на рассмотрение законопроекты. Отказалась отправить в отставку правительство, глав силовых ведомств, снять с себя неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство. Вместо этого депутаты продолжают валять дурака, прогуливать заседания и «кнопкодавить». «Спасибо, что продолжаете пробивать «дно», - в ироничной форме поблагодарил «слуг народа» президент.

Формат видеообращений стал уже традиционным, своего рода визитной карточкой Зеленского. Первое записанное им видеообращение адресовалось Петру Порошенко, вышло перед вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда, будучи еще кандидатом, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на своих условиях. Ролик вызвал волну одобрений со стороны избирателей, добавив еще больше сторонников будущему президенту.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут в Украине 21 июля. Имея столь низкий уровень поддержки со стороны граждан, у нынешнего состава парламента шансов переизбраться практически нет.