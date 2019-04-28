Вернуть Крым и Донбасс Украине: Явлинский рассказал, как наладить ситуацию в России

Сегодня, 20:33 \\ Политика

Лидер партии «Яблоко» убеждает провести в Крыму новый референдум, в котором зафиксировать три позиции.

7 июня в Москве по улице Пятницкой состоялся съезд лево-либеральной партии «Яблоко». Глава партии Григорий Явлинский констатировал, что Россия – это большой бизнес-проект, система выстроена, как корпорация, а не государство, и поэтому улучшить уровень жизни граждан страны представляется очень сложным. Очевидно. Сам политический деятель уверен, что если у власти окажется он сам, то проблемы решатся значительно быстрее.

Пока же этого не случилось, Явлинский поделился своим видением светлого будущего. Он отметил, что его партию последние несколько лет преследую неудачи, а все из-за низкой явки россиян на выборах. Граждане, дескать, настолько уверенны в коррумпированности избиркомов, что не видят смысла тратить время на выстраивания в очередях – все равно известно, кому присудят победу.

Единственным мало-мальски значительным достижением он считает второе место на выборах в Мосгордуму в 2017 году. Однако полномочия этого органа настолько урезаны, что о достижении он говорит с иронией. Тем не менее, лидер «Яблока» объявил, что к его точке зрения прислушиваются в Германии, а низкую поддержку в России объясняет тем, что нет пророка в своем отечестве. Однако, если верить его же данным, в РФ его поддерживает 20% населения, и цифра эта с годами будет расти.

Явлинский рассказал, как наладить с его точки зрения плачевную ситуацию в России. И перво-наперво, следует вернуть Украине Крым и Донбасс, поскольку именно этого ждут от России в Европе. Мол, только тогда в стране потекут медовые реки с золотыми берегами. По поводу Крыма, Григорий Алексеевич считает допустимым провести референдум, в котором будет три позиции.

Первая – вернуть Крым Украине, вторая – оставить в составе России, а третья – сделать полуостров очередным независимым квази-государством. По поводу Донбасса, политик предлагает просто прекратить оказывать ЛДНР гуманитарную помощь и поставлять оружие. Тогда Украина сможет взять под контроль границу с РФ, и ситуация рассосется сама собой. На фоне сообщений о том, что президент Украины Зеленский вряд ли снимет блокаду с ОРДЛО, становится понятным, что рассосется ситуация явно не в пользу мятежных районов.

В завершение Явлинский взгрустнул, что под его началом слишком мало пассионариев, всего пять-семь человек. А было бы их человек хотя бы сто, Явлинский, по его словам, сумел бы свернуть горы.

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Автор - Ева Озерова
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