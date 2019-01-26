Путин: Торпедирование «Северного потока-2» похоже на рейдерство

Сегодня, 19:21 \\ Политика

Противятся строительству те, кто привык ко вседозволенности и не хочет её терять, считает президент РФ.

Владимир Путин расстроен тем, что некоторые государства сроднились со своей «исключительностью и вседозволенностью», и поэтому позволяют себе слишком многое, например, торпедирование проекта уровня «Северного потока-2». Президент сравнил эту ситуацию с рейдерством. Тем не менее, сторонники «потока» уверяют, что он будет достроен при любых обстоятельствах.

Глава России выступил на ПМЭФ, сообщив, что поток никак не сходится с мировоззрением и, соответственно, интересами тех, кто уже привык к своей безнаказанности. Поэтому, считает глава государства, торпедирование проекта будет продолжаться.

Также Путин привёл в пример ситуацию с Huawei. Он отмечает, что китайскую корпорацию хотят просто выкинуть с мирового рынка по схожей схеме.

Напомним, против «Северного потока-2» высказались США, Украина, страны Восточной Европы и Прибалтики. С первым двумя всё понятно, а остальные, вестимо, за компанию.

Кстати, компания-строитель Nord Stream 2 предположила запуск газопровода ближе к концу 2019 года, но из-за Дании, требующей изменения маршрута по своим территориальным водам, реализация может затянуться.

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Автор - Ярослав Петров
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