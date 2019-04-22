Агрессивная политика Владимира Зеленского сегодня затягивает военный конфликт.

Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума в очередной раз ответил на вопрос журналистов, интересующихся судьбой российско-украинских отношений. Мировая общественность давно беспокоится личной встречей российского лидера и новоизбранного президента Украина Владимира Зеленского, которая всё ещё не произошла.

Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, заявил, что встреча не состоится до тех пор, пока Киев не прекратит агрессивную риторику в адрес официальной Москвы. Команда, которая пришла к власти после выборов президента в 2019 году, продолжает линию предшественника – Петра Порошенко, и во всеуслышание называет Россию «агрессором», «лидером мирового терроризма» и другими способами несёт в мир идею о «злом Кремле».

Накануне, когда в ночь на 7 июня в Донецкой области Украины вновь стороны вооружённого конфликта открыли огонь, Зеленский заявил, что «Россия потеряла контроль» над силами ДНР и посоветовал вернуть Москве влияние в регионе.

Подобный подход к дипломатии Владимир Путин считает неприемлемым. Он ответил, что и встреча между лидерами стран до сих пор не состоялась по причине нежелания Киева общаться: «Я не отказывался – меня не звали», - уточнил Путин. Кроме того, президент назвал условие, выполнение которого положит начало российско-украинскому диалогу: Украина должна пересмотреть своё отношение к России и опровергнуть все озвученные ранее высказывания.