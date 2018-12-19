Министр не может – Медведев поможет? Премьер залезет в адронный коллайдер ради научного потенциала РФ

Пока Путин не дает россиянам окончательно разочароваться в «Роснано», «Роскосмосе» и отечественной науке в целом, его ближайший соратник заимствует опыт у западных коллег.

Дмитрий Медведев запланировал на 10 и 11 июня поездку в Женеву на Международную конференцию труда, а также в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Председатель правительства РФ поговорит с директором конференции Гаем Райдером. Премьер даже залезет в адронный коллайдер ради научного потенциала РФ, а также пообщается с российскими работникам ЦЕРН, которых там около тысячи.

Премьер хочет понять, какой потенциал имеет Россия в сфере нанотехнологий, как устроить обмен информацией, ноу-хау, оборудованием, материалами между Россией и Швейцарией. Медведев поинтересуется, нуждается ли ЦЕРН в проектах на территории РФ.

Интересно, что на таком мероприятии будет Медведев, а не лицо российских технологических разработок Анатолий Чубайс. Репутация его слегка подпортилась после высказываний и парочки неоднозначных продуктов «Роснано». Вначале года Чубайс шокировал страну словами о том, что россияне переплачивают за электроэнергию, надо бы повысить тариф. Не в пользу Чубайса и «Роснано» был выпуск чехлов-зарядок для iPhone стоимостью 10 млрд рублей и провал производства гибких планшетов для детей.

Еще одна печальная ветвь российской науки – «Роскосмос». Бюджет корпорации в прошлом году составлял 128 млрд рублей. С момента назначения на руководящую должность Дмитрия Рогозина проверки находили в «Роскосмосе» крупные хищения средств. Но Рогозина это не расстроило. Он анонсировал строительство нового офиса корпорации в виде ракеты, пока США одерживает первенство в космическом пространстве.

Министр не может – Медведев поможет? Учитывая неудачи глав крупных корпораций, не удивительно, что премьер лично готов залезть в адронный коллайдер, лишь бы повысить престиж РФ в научном сообществе. Возможно, дипломатический подход Медведева поможет РФ набраться опыта у западных коллег. Этот шаг поддерживает и Путин, который не дает россиянам разочароваться в отечественной науке. Ранее он пресек нападки на Чубайса, так как считает нанотехнологии сложнейшей сферой, где работать без ошибок невозможно.