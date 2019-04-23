Накрыло волной негатива. Саакашвили отказался возглавлять партию Кличко – испугался?

Сегодня, 16:24 \\ Политика

Мэр Киева на отказ отреагировал «без эмоций», и теперь продолжает «бороться за успешную «Украину».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался возглавлять партию Кличко «УДАР». Про создание необычного тандема политики договаривались сразу же по прибытии Саакавшили в Украину в конце мая. Отказ бывшего губернатора Одесской области от такой неплохой должности, вероятно, объясняется тем, что думают об этом украинцы.

Недавно Михаил Саакашвили опубликовал в сети видеообращение, где просил у граждан совета – возглавлять ли ему партию Кличко или нет. Саакашвили накрыло волной негатива. «Дизлайки» под видео зашкаливают, а в комментариях скандального политика называют всеми неприятными эпитетами, какие только существуют. Неужели Саакашвили испугался народного гнева?

Эта причина имеет право на существование. Партия Саакашвили «Рух новых сил» не может зарегистрироваться, чтобы даже попасть в списки на выборы в Верховную Раду. Над этим, по словам Саакашвили, трудятся сторонники Порошенко. Поэтому примкнуть к Кличко было ожидаемым шагом. Только результат был бы все равно провальным: у обеих партий настолько низкий процент, что в Раду они бы не прошли. А лояльного к Порошенко Кличко и вовсе уличили в «переобувании». Его «УДАР» будет не в оппозиции, а в сотрудничестве с Зеленским.

Виталий Кличко не грустит из-за отказа Саакашвили возглавлять партию. На своей странице мэр столицы заявил, что руку помощи протянул, а остальное – без эмоций». Кличко продолжает искать демократические силы для своей поддержки.

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Автор - София Волкова
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