Глава Украины полагает, что недавние артиллерийские обстрелы могут свидетельствовать об утрате Россией контроля над «наемниками».

Лидер Незалежной Зеленский, являющийся Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил, объявил, что он выступает за прекращение огня на территории Донбасса, но уверенно призывает «отвечать» на обстрелы жестко. Такую твердую и неизменную позицию руководитель страны выразил после ночных обстрелов вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области.

Обвинив Россию в потере возможности контролировать ополченцев ЛДНР, «адмирал ясен пень», как прозвали в сети президента Украины, констатировал, что это была явный рывок, направленный на срывание процесса Минских переговоров. Он уточнил, что вопиющая атака унесла жизни двух украинских солдат, а восемь человек получили сильные ранения.

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А касаемо дипломатии - украинская сторона настаивает на перемирии и возможности освободить военнопленных», - заявил Зеленский.

Днями ранее представитель контактной группы по урегулированию конфликта на восточной Украине Кучма предложил ввести полный ограничение на ответные обстрелы. Однако председатель Верховной Рады Парубий заявил, что такое решение будет означать полную капитуляцию Украины, в связи с чем положительное решение не может быть принято.