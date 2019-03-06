Отслужил - отдохни: Госдума предлагает поощрить россиян ранней пенсией за срочную службу в армии

Депутаты от ЛДПР предлагают уравнять в правах граждан, выполнявших свой конституционный долг в рядах ВС РФ и не служивших по призыву россиян, пояснили в пресс-службе главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова.

В последнее время инициативы, связанные с социальным обеспечением в России всё чаще вызывают споры, которые создают напряжённость в обществе. Власти пытаются «сгладить углы» и найти для каждой ситуации свой рецепт укрощения недовольства народа. В частности, предлагаются всевозможные инициативы по пенсионной реформе.

Как известно, принятый в прошлом году пакет законов повышает возраст выхода на пенсию, что глубоко возмутило россиян. Повлиять на отношение граждан в лучшую сторону взялись депутаты Госдумы. Фракция ЛДПР предлагает поощрить россиян ранней пенсией за срочную службу в армии. «Отслужил – отдохни», - очевидно хотят сказать российским юношам новой нормой законодатели.

Об этом журналистам стало известно из сообщения пресс-службы главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова. Авторы соответствующего законопроекта считают, что сейчас те, кто пошёл служить по призыву в армию и выполнял конституционный долг перед Родиной не равны в правах с теми, кто в ВС РФ не служил. Новая норма позволит устранить несправедливость. Более того, в перспективе она может решить проблемы военкоматов с недостатком призывников, ведь для многих граждан досрочная пенсия может стать хорошим стимулом.