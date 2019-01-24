Николя Саркози встретили в Михайловском парке Петербурга на пробежке

Бывший президент прибыл в Россию для экономического форума.

Не такой узнаваемый как Путин или Трамп, но всё же некоторые россияне узнали в загадочном бегуне бывшего президента Франции Николя Саркози. Прохожие встретили Саркози в Михайловском парке Петербурга, который был на пробежке.

Саркози пробегался в компании двух охранников, в лёгкой одежде. При встрече заинтересованных людей радостно приветствовал их. Такая беспечность редко встречается среди политиков, но как говорится, бывшему президенту нечего бояться.

Бывший президент так занимает свой досуг в ожидании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в котором должен участвовать.

Сам форум начнётся с 6 июня и продлится до 8 июня. Также на форум планируют прибыть и Путин с Си Цзиньпином.

Николя Саркози занимал должность президента Франции с 2007 по 2012 год. После проигрыша на последующих выборах президентом стал Франсуа Олланд, а Саркози ушёл из политики.