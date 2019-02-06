Война на десятилетия: Орешкин рассказал, как отразится на России торговый спор США и Китая

Сегодня, 13:16 \\ Политика

Министр уверяет, что российская экономика надёжно защищена от внешних катаклизмов.

В рамках Петербургского международного экономического форума, Максим Орешкин высказал своё мнение о набирающем свой ход торговом споре США И Китая. Министр отметил, что наблюдаемое сейчас пошлинное противостояние двух держав, имеет куда большее значение для мира, чем простые экономические распри.

Не стоит ждать скорого окончания конфликта, который может перерасти в торговую войну на десятилетия. Это долгосрочный процесс мировоззренческого, цивилизационного, историко-культурного столкновения, который, безусловно, густо замешан на различиях технологического развития, особенностей организации и управления экономикой.

Всё это в огромной степени наложит отпечаток на весь мир. Тем не менее, министр экономического развития призывает хранить спокойствие относительно российских перспектив в этом аспекте. Орешкин рассказал, что на РФ это не может сильно отразиться, ввиду готовности страны к подобным внешним воздействиям.

Только за прошлый месяц американские пошлины на китайские товары были повышены поэтапно на сумму в $500 млрд с мотивацией о нарушении Пекином договорённостей по торговым соглашениям. Китай, в свою очередь, ввёл в июне ответные меры и сумма пошлин на 5 тысяч наименований американской продукции составит $60 млрд.

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Автор - Мария Ремарк
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