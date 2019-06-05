С «пушкой» спокойнее? Зеленский готовится к переговорам с Москвой, ожидая вооружение от США

Украинский президент будто подает сигнал многострадальному востоку: не восстановите торговлю – будем воевать.

Зеленский готовится к переговорам с Москвой, ожидая вооружение от США. Это стало понятно после того, как Киев посетил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман. Беседа с Зеленским, длящаяся около часа, была оценена как продуктивная. Не удивительно, ведь украинский лидер пел любимую штатами песню о пропаганде России вдоль восточной границы Украины.

Чтобы противостоять этому, Владимир Зеленский попросил у США новые системы вооружений для ВСУ. Это плохо сочетается с тем, что уже успел наобещать Зеленский украинскому народу. Будучи в Брюсселе, президент озвучил готовность к переговорам с Москвой. Но прежде Украина «должна стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». То есть, выполнение Минских соглашений, абсолютно не подразумевающее наращивания вооружения, будет выполняться Киевом после новой закупки оружия. Может, Зеленскому с «пушкой» спокойнее беседовать с Кремлем? Ведь после того, как РФ вернули членство в ПАСЕ, Зеленский мог подумать, что одного присутствия европейских сторонников будет мало для устрашения России.

Закупка вооружения у США также может быть сигналом для Донбасса. Кучма от имени Зеленского уже предложил снять экономическую блокаду многострадального региона. Но без амнистии и полного обмена пленными лидеры ЛДНР могут не пойти на это. Тогда Украина может вполне поставить вопрос ребром: или возобновляем торговлю, или продолжаем «мирный» процесс, но уже с новым американским вооружением.