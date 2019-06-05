С «пушкой» спокойнее? Зеленский готовится к переговорам с Москвой, ожидая вооружение от США

Сегодня, 11:01 \\ Политика

Украинский президент будто подает сигнал многострадальному востоку: не восстановите торговлю – будем воевать.

Зеленский готовится к переговорам с Москвой, ожидая вооружение от США. Это стало понятно после того, как Киев посетил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман. Беседа с Зеленским, длящаяся около часа, была оценена как продуктивная. Не удивительно, ведь украинский лидер пел любимую штатами песню о пропаганде России вдоль восточной границы Украины.

Чтобы противостоять этому, Владимир Зеленский попросил у США новые системы вооружений для ВСУ. Это плохо сочетается с тем, что уже успел наобещать Зеленский украинскому народу. Будучи в Брюсселе, президент озвучил готовность к переговорам с Москвой. Но прежде Украина «должна стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». То есть, выполнение Минских соглашений, абсолютно не подразумевающее наращивания вооружения, будет выполняться Киевом после новой закупки оружия. Может, Зеленскому с «пушкой» спокойнее беседовать с Кремлем? Ведь после того, как РФ вернули членство в ПАСЕ, Зеленский мог подумать, что одного присутствия европейских сторонников будет мало для устрашения России.

Закупка вооружения у США также может быть сигналом для Донбасса. Кучма от имени Зеленского уже предложил снять экономическую блокаду многострадального региона. Но без амнистии и полного обмена пленными лидеры ЛДНР могут не пойти на это. Тогда Украина может вполне поставить вопрос ребром: или возобновляем торговлю, или продолжаем «мирный» процесс, но уже с новым американским вооружением.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Акула пера из ЦРУ: Пресс-секретарь Зеленского приставлена для «заморозки» возможного «мира с Россией»

Послужной список Юлии Мендель даёт высокую уверенность в её принадлежности к спецслужбам...

Канделаки бросила вызов Мединскому - Журналистка пригрозила «Киноdanz» покупкой BadComedian

Госпожа Канделаки готова спасти скандальный канал от закрытия, параллельно покрыв все...

Требование Голиковой «увеличить продолжительность жизни» россиян считают махинацией

А как иначе отмыть десятки миллиардов, выделенных на нужды пенсионеров, если не приписать...

Нечего кормить Москву: В Татарстане предложили запретить «Яндекс.Такси»

Владельцы службы такси якобы грабят регион на десятки миллиардов рублей.

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

«Всего» на 40 копеек: Новая волна роста цен на бензин возмутила автолюбителей

Топливо будет дорожать все больше, уверены водители, так и до 75 рублей за литр якобы...

В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

«Для меня Путин недостаточно жесток» - Соловьёв окончательно «попутал берега» и может стать изгоем на ТВ

Известного ведущего «России-1» может ждать участь Сергея Доренко. Когда-то не менее...

Конкурс для галочки: «Альфа-банк» пытается привлечь клиентов акциями по картам «для элиты»

Когда пользователи Сети разоблачили руководство организации, банкиры даже не стали...

«Залили кровью всю страну» - Жириновский «наехал» на ярославцев из-за КПРФ

Лидера ЛДПР разозлило то, что в Ярославской областной думе депутатов-коммунистов столько...

Кинул с квартирой: Максакова назвала СК России имя организатора убийства Вороненкова и его мотивы

Экс-сотрудник Следственного комитета РФ Денис Панаитов, по словам беглой артистки, сам...

Политика. Не путать с религией: Митрополит Илларион указал на истинных виновников «антихрамового» митинга в Екатеринбурге

По его мнению, это выгодно противникам действующей власти, стремящимся расшатать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ