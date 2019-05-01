Дальше - репарации России? Порошенко раскритиковал Зеленского за возможное снятие блокады Донбасса

Сегодня, 09:24 \\ Политика

Экс-президент решил напомнить о себе после встречи делегаций в Минске, где в очередной раз обсуждались непризнанные республики.

Представители Украины высказали предположение о возможном снятии экономической блокады Донбасса. Это и вызвало гневную реакцию Порошенко, посчитавшего, что все его многолетние усилия нивелируются действиями нового руководства.

Бывший президент раскритиковал Зеленского и потребовал дать публичный ответ, по какой причине он дал подобные указания контактной группе, во главе которой поставлен ещё один экс-президент Леонид Кучма.

Пётр Алексеевич полагает, что дальше за этой уступкой могут последовать другие, например, выплата репараций в пользу «агрессора», сворачивание курса на ЕС и НАТО, а также придание автономии ДНР и ЛНР.

Первые попытки мирного урегулирования вооружённого конфликта Порошенко назвал предательством национальных интересов и памяти погибших военнослужащих ВСУ.

Высказывания бывшего лидера Украины подтверждают ранее звучавшие прогнозы о попытках дискредитации каждого шага администрации Зеленского, тем более, в таком ключевом вопросе, как ситуация на Донбассе.

Вероятно, для большей уверенности и значимости, руководителем переговоров от Украины в минском процессе был назначен тяжеловес Леонид Кучма, мнение которого может быть определяющем в споре противоборствующих политических сторон внутри страны.

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Автор - Мария Ремарк
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