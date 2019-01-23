Донбасс игнорировали: Лавров рассказал о новом референдуме для Крыма в 2014 году

Госсекретарь США выдвигал идею повторного голосования, но уже согласно международному праву.

Неизвестно, что под этим подразумевал Джим Керри, но неформально он признавал итоги крымского референдума. Об этом рассказал Сергей Лавров в интервью РБК. Глава Госдепа в 2014 году соглашался, что голосование в Крыму происходили без принуждения и давления, жители полуострова по своей воле приходили на участки.

Керри убедился, что около 95% граждан выразило желание о присоединении Крыма к РФ. Тем не менее, он настаивал, чтобы был проведён новый референдум, согласно международному законодательству. Министр иностранных дел России возразил, что нет необходимости ещё раз подтверждать очевидное и без особой причины «гонять» народ на участки для голосования.

Вскоре США в очередной раз продемонстрировали свою непоследовательность в вопросах внешней политики. Когда в мае 2014 года на Донбассе был проведён аналогичный референдум, ни официально, ни кулуарно, не последовало никакой реакции на его результаты, которые просто игнорировали. Напротив, по совокупности «вины» на РФ обрушились экономические санкции, которые продолжаются до сих пор.

Впоследствии, Вашингтон ещё раз явил двойные стандарты, когда признал независимость Косово, где ситуация во многих чертах была сходной с Крымом и Донбассом. Напомним, что 16 марта 2014 года жители полуострова в подавляющем большинстве проголосовали за воссоединение с Россией.