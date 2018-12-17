Требование Голиковой «увеличить продолжительность жизни» россиян считают махинацией

А как иначе отмыть десятки миллиардов, выделенных на нужды пенсионеров, если не приписать им пару десятков лет, соглашаются пользователи Рунета.

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главами регионов потребовала от них увеличить статистику продолжительности жизни россиян, проживающих на их территориях. И в этом вся соль – премьер-министр потребовала увеличить именно статистику, а не саму продолжительность. Не является ли это попыткой просто поправить цифры? Именно так подумали пользователи соцсетей.

По их мнению, чиновница просто ищет способ отмыть деньги, которые государство выделяет на содержание пенсионеров. В связи с повышением пенсионного возраста, намного меньше граждан смогут дожить до пенсии, да и нынешние пенсионеры живут не так долго, чтобы успеть получить все эти пособия, которые приготовило для них государство.

Кроме того, у пользователей назрел еще один вопрос – куда деваются деньги тех людей, которые успели отчислить средства, но до пенсии не дожили. Ведь пока закон, по которому эти средства выплачиваются наследникам, в силу не вступил. Выход один – повысить статистику и списать выделенные деньги на мертвые души, так сказать, отмываем трубочиста, вернее миллиарды рублей, чисто-чисто.

Дескать, расставаться с деньгами чиновники даже высшего эшелона не собираются. Такое заявление пользователя можно смело считать обвинением в коррупции, а требование «увеличить продолжительность жизни» россиян приравнять к махинации.