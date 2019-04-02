Фу-фу-фу! Порошенко пахнет: Слова Зеленского о «смерти имперского проекта» России можно считать плагиатом

Народ подобные фразы уже от кого-то слышал и совсем недавно.

21 апреля украинский народ проявил практически абсолютное единодушие. Впервые за историю независимой Украины президент победил на выборах с таким перевесом — за бывшего комика Владимира Зеленского отдали голоса 73% имеющих права голоса и пришедших на выборы украинцев. Поскольку ситуация в стране напряженная, то явка на избирательные участки была рекордно высокой. Политологи уверяли, что люди голосовали не «за» Зеленского, а «против» Порошенко.

В итоге, украинцы снова оказались обмануты, поскольку нынешний глава государства шаг за шагом повторяет все действия своего предшественника. А избиратели так надеялись на перемены! Зеленский снова назначил Леонида Кучму переговорщиком от Украины в составе контактной группы по Минским соглашениям, так же, как и предыдущий президент, вещает о скорейшем прекращении войны на Донбассе и возвращении Крыма под руку Киева, и все так же ездит отчитываться за каждый чих в Брюссель и Вашингтон. Тем временем, снаряды на востоке Украины взрываются, Крым все больше сближается с Россией и даже Запад воспринимает это как данность.

В самостоятельности государственной политики Владимир Александрович не повинен ни словом, ни делом, ни помышлением. Окончательно общественность убедилась в том, что перед ними очередная версия Петра Алексеевича после его энного по счету визита в Брюссель. Во время своей встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском, Зеленский браво заявил, что собирается бить Россию, так сказать, по авторитаризму евроинтеграцией.

По словам бывшего шоумена, (впрочем, а бывшего ли?), вступление Украины в ЕС означает «смерть имперского проекта России». Очень похоже на слова президента Порошенко «Окончательное прощай Советскому Союзу!», которые звучали в конце каждого выступления экс-главы «незалежной». Выходит, это изречение можно считать плагиатом. Остается только перефразировать знаменитые слова русской Бабы Яги про русский дух: «Фу-фу-фу!» Порошенко пахнет или «на манеже все те же». В этом свете теория о сговоре Зеленского и Порошенко еще перед выборами выглядит все более убедительной.