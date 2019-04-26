Назад к России, в СССР? 70% украинцев хотят жить в лево-авторитарном государстве - опрос

Сегодня, 19:35 \\ Политика

Порошенко и Зеленский кричат «окончательное прощай» Российской империи, но опросы в Украине говорят, что простой народ думает иначе.

Последние несколько лет украинцев и россиян «стравливают» между собой политики, пропаганда, внешние силы. Жителям Украины внушают, что Россия для них враг, агрессор, источник всего зла и разрухи. СССР киевские власти и вовсе пытаются выдать за «тюрьму народов», где украинцев ущемляли больше всего, временами предпринимаются попытки выдать былые времена за «оккупацию».

Но, несмотря на это, близость двух народов даёт о себе знать. Призывы украинских чиновников отказаться от родственников в России, прекратить поездки в «страну-агрессор» остаются без должного внимания. Более того, оказывается, что многие в Украине всё больше тоскуют по СССР.

Ещё в декабре прошлого года социологи двух стран выяснили, что в РФ порядка 66% граждан сожалеют о распаде СССР и хотели бы вновь жить в подобном государстве. В Украине такую позицию высказала только треть опрошенных, но выяснилось, что люди, возможно, были не до конца искренни с социологами.

Весной этого года Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл по всей Украине большой опрос, в рамках которого выяснилось, что к России здесь хорошо или очень хорошо относились порядка 57% граждан. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Сегодня же стало известно, что на «подсознательном уровне» подавляющее большинство украинцев хотят жить в таком государстве, как СССР. Некоммерческая организация Vox Ukraine провела социологическое исследование, результаты которого поразили даже самих его авторов. Выяснилось, что 70% украинцев хотят жить в лево-авторитарном государстве.

Эксперты не задавали респондентам вопросов о предпочитаемой модели построения государства, а лишь интересовались мнением насчёт тех или иных факторов, обязанностей, которые должны брать на себя власти. Сопоставив ответы граждан на ряд ключевых вопросов, в Vox Ukraine выяснили, что подавляющее большинство граждан тяготеют к именно такой форме государственности. И пока Порошенко с Зеленским кричат РФ «окончательное прощай», украинцы, возможно, сами того не понимая, сближаются с россиянами всё больше и больше.

Так что, назад в СССР, к России?

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Автор - Артемий Вишневецкий
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