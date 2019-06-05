Зеленского в Раде назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО
Бывшего шоумена в Брюсселе лишь потрепали за щеку «как мальчишку», показав своё пренебрежение новому президенту Украины, добавляют сторонники позиции народного депутата Олега Ляшко.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный вояж в качестве главы государства. В Брюсселе он встретился с представителями ЕС и НАТО, предварительно обещая украинскому народу задать жёсткие вопросы местным политикам по вопросу поддержки Киева на международной арене. На деле же Зеленский выглядел очень мягко и не пытался в полной мере показать свою принципиальность в вопросе защиты национальных интересов. Так, считают в Верховной Раде, где уже ведут с президентом «холодную войну».
В частности, Зеленского в парламенте назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО. Так, свои выводы по итогам поездки президента в Брюссель сделал депутат Олег Ляшко. Лидер парламентской фракции на своей странице в Facebook раскритиковал бывшего шоумена за мягкость в отношениях с западными партнёрами и Москвой. Не смог удержаться политик и от колкостей, припомнив Зеленскому, что того потрепал за щёку глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ляшко посчитал нужным дать президенту совет по ряду позиций, которые требуют, по его мнению, немедленного разрешения.
, — заявил политик.
В комментариях депутата Рады поддержали его подписчики, которые считают, что, потрепав как мальчишку Зеленского за щеку Европа показала своё пренебрежение бывшему шоумену, а также реальное отношение к власти в Украине.