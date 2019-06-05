Зеленского в Раде назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО

Бывшего шоумена в Брюсселе лишь потрепали за щеку «как мальчишку», показав своё пренебрежение новому президенту Украины, добавляют сторонники позиции народного депутата Олега Ляшко.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный вояж в качестве главы государства. В Брюсселе он встретился с представителями ЕС и НАТО, предварительно обещая украинскому народу задать жёсткие вопросы местным политикам по вопросу поддержки Киева на международной арене. На деле же Зеленский выглядел очень мягко и не пытался в полной мере показать свою принципиальность в вопросе защиты национальных интересов. Так, считают в Верховной Раде, где уже ведут с президентом «холодную войну».

В частности, Зеленского в парламенте назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО. Так, свои выводы по итогам поездки президента в Брюссель сделал депутат Олег Ляшко. Лидер парламентской фракции на своей странице в Facebook раскритиковал бывшего шоумена за мягкость в отношениях с западными партнёрами и Москвой. Не смог удержаться политик и от колкостей, припомнив Зеленскому, что того потрепал за щёку глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ляшко посчитал нужным дать президенту совет по ряду позиций, которые требуют, по его мнению, немедленного разрешения.

«На этой встрече президент должен был требовать пересмотра унизительных квот на продажу нашей продукции в ЕС, из-за которых наши производители теряют минимум 8 миллиардов долларов в год. А ещё добиваться изменения условий сотрудничества с МВФ, из-за которого страна оказалась на грани дефолта. В частности, снижения цены на газ для украинцев, чтобы они не отдавали всю зарплату на коммуналку. Генсеку НАТО Зеленский должен был напомнить о выполнении обязательств в рамках Будапештского меморандума и реальную помощь для остановки российской агрессии. Ничего этого не было сказано»

, — заявил политик.

В комментариях депутата Рады поддержали его подписчики, которые считают, что, потрепав как мальчишку Зеленского за щеку Европа показала своё пренебрежение бывшему шоумену, а также реальное отношение к власти в Украине.