Захарова пригрозила США «неблагоприятными последствиями» из-за появления новых кораблей в Арктике

Сегодня, 16:46 \\ Политика

Вашингтон ранее заявил о желании увеличить количество ледоколов в регионе, чтобы противостоять России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала майское заявление помощника американского президента Джона Болтона, в котором он сообщил, что США начнут наращение количества своих кораблей в Арктике. Кроме существующих ледоколов Polar Star и Healy, американцы построят ещё 3 корабля аналогичного класса – первый должен появиться для первых испытаний уже в 2023 году, после чего отправится в Арктику противостоять России и Китаю.

Мария Захарова на брифинге в среду, 5 июня, пригрозила Штатам «неблагоприятными последствиями» из-за таких действий. По мнению представителя МИД, эскалация напряжённости между странами в регионе затормозит его развитие и усилит напряжение в мире. Вероятно, Мария Захарова намекала на готовность России ответить силой на провокации американских войск. Учитывая сегодняшние отношения РФ и КНР, в будущем Москва может рассчитывать на надёжного сторонника.

Отметим, что провокации со стороны США в регионе маловероятны. Как сообщают иностранные СМИ, в Арктике США не обладают такой военной мощью, чтобы рисковать, заигрывая с Россией. У американцев нет крупных баз и даже военных кораблей.

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Автор - Олеся Куприна
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