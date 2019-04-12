От спекуляций к прагматизму: Медведев назвал условия сохранения транзита через Украину

Договор о транзите будет продлён только при взаимовыгодных условиях.

Сегодня (5 июня) состоялась пресс-конференция по итогам переговоров премьер-министров Словакии и РФ. На конференции Дмитрий Медведев назвал продление договора о транзите газа через Украину возможным, но только при определенных условиях.

Для сохранения транзита, Украине необходимо отойти от политических спекуляций и перейти к прагматизму. Медведев считает, что это в силах новых властей Украины и надеется, что стороны перейдут от постоянных обвинений к взаимовыгодным «коммерческим отношениям».

С появлением «Северного потока–2» Москва теперь может трактовать свои условия продажи и транзита газа, не опасаясь возможных санкций. При этом Украине необходимо теперь идти на уступки ради сохранения работоспособного трубопровода, иначе по завершению проекта «Северный поток–2» появляются риски транзита газа в обход Украины.

Тем не менее, данной заявление внушает надежду в Украину на дальнейшие торговые отношения с Россией.