Матвиенко: Страховка может не работать за рубежом

Сегодня, 16:20 \\ Политика

Спикер Совета Федерации поручила подготовить обращение в правительство и Министерство финансов о выделении бюджетных средств на поддержку граждан РФ, попавших в сложную ситуацию в другом государстве.

Подготовка документа поручена председателю комитета СФ по конституционному законодательству Андрею Клишасу. В течении двух недель она должна быть закончена.

По мнению Матвиенко, выделением этих денег государство должно показать, что оно уважает своих граждан.  Это не настолько большие деньги, но они дадут дополнительные гарантии. Россия перечисляет огромные деньги в неизвестные международные фонды на непонятные цели, в которых они просто растворяются, резюмировала Валентина Ивановна. 

Со слов спикера, в некоторых случаях находящиеся за рубежом граждане не могут получить выплаты по страховке. В качестве примера она привела ситуацию с Марией Бутиной, арестованной в 2018 году спецслужбами США и обвиненной в работе иностранным агентом без регистрации, сотрудничающей с российской разведкой. Оказавшись обвиненной в уголовном преступлении, она лишилась права получить страховые выплаты, деньги на адвоката собирались что называется «всем миром».

В подобной ситуации, когда страховка не работает, может оказаться любой гражданин России.

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Автор - Александр Бессонов
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