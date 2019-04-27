Поговорят о планете: На ПМЭФ-2019 Путин встретится с генсеком ООН

Встреча затронет военные темы и участие в них России.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил журналистам, что намерен провести встречу с высокопоставленными политическими деятелями России, в число которых входит президент Владимир Путин. Желание генсека поговорить с российским главой о развитии, климате, ситуации в мире и безопасности на планете пересекаются с программой самого Владимира Путина. О том, завершат ли стороны встречу официальными заявлениями, неизвестно. Вероятно, беседа будет иметь исключительно дипломатический характер.

Отметим, что многие эксперты ожидают от ПМЭФ-2019 неоднозначных заявлений европейцев в сторону России. Например, оглашения какого бы то ни было решения по поводу членства РФ в ПАСЕ или обсуждения судьбы Украины и её моряков, которых ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал вернуть на родину. Напомним, что официальная позиция Кремля по этому поводу – судьба задержанных моряков будет решена только судебными инстанциями России.

ПМЭФ-2019, который пройдёт с 6 по 8 июня, богат и на более продуктивные встречи. Так, Россия и Китай дадут новый виток развитию экономическим отношениям. После встречи председателя КНР Си Цзиньпина с российским руководством от стран последуют два заявления о всестороннем развитии государств и вопросах международной стратегической стабильности. В последнее время Европа настороженно относится к сотрудничеству России и Китая, однако станет ли оно предметом разговора на встрече генсека Гуттериша и Путина – неизвестно.