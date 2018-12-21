Турция уступит место Украине? Анкара может бросить НАТО ради союза с Россией

Сегодня, 14:23 \\ Политика

НАТО уже поставили ультиматум Эрдогану, грозя санкциями за покупку ЗРК С-400 у России – главного соперника США. Язык шантажа Турция принимать не собирается в отличие от Киева.

Отношения Турции с США, Европой и НАТО в последнее время складываются не очень благоприятно. Альянс не поддерживает действия Анкары в Сирии, ЕС отказываются принимать республику в свой состав, а США и вовсе покрывает организаторов попытки госпереворота 2016 года. Всё это не могло сказаться на геополитическом векторе Турции, которая в последние годы углубила связи с Россией.

Очередным камнем преткновения стал контракт на закупку российских комплексов ПВО С-400. В НАТО назвали их угрозой своей обороноспособности, поскольку Россия через свои ЗРК якобы сможет влиять на силы Альянса в регионе, шпионить за ними и контролировать их. США и вовсе пригрозили Анкаре за этот ход санкциями, поставив ультиматум, где на обратной чаше весов стоят поставки современных истребителей F-35. Но на решение проблемы это не повлияло, а скорее усугубило её. Американские F-35 Россия уже вызвалась заменить Россия своими сверхсовременными Су-57. Турция, как оказалось, язык шантажа не понимает. В отличие от Украины.  

С приходом к власти Владимира Зеленского движение Киева в северо-атлантическом фарватере не изменилось. Чиновники из США и НАТО по-прежнему здесь желанные гости, а вступление в альянс также является приоритетной задачей. Причём настолько, что Украина готова идти на любые условия американцев, ценой своей независимости и суверенитета.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что двери военного союза для Киева открыты и никто не сможет помешать украинцам влиться в него. Таким образом, чиновник дал понять – Анкару есть кому заменить. Ну а Турция, можно допускать, с удовольствием уступит место Украине. Анкара может бросить НАТО, ведь наверняка Эрдогану надоело, что из США ему приходят всякого рода ультиматумы и указания. Ради союза с Россией и своей самостоятельности, Турция вполне может порвать свои связи как со Штатами, так и с НАТО. Ведь помощи от западных союзников у Анкары в последнее время нет, скорее одна головная боль.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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