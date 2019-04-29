«Кто на нас с НАТО?»: Зеленский обратился к Путину из-за обострения на Донбассе

Сегодня, 13:07 \\ Политика

Воодушевлённый приёмом в Брюсселе, украинский президент выбрал угрожающий тон для обращения к руководству России.

Публикация Зеленского в соцсети была посвящена обострению ситуации на Донбассе. Президент Украины сообщил, что жертвами обстрела со стороны ДНР стали 6 военнослужащих ВСУ, 3 из них погибли.

Зеленский решил умолчать, что украинская армия в течение нескольких последних дней обстреливала Донецк и окрестности. В частности, от миномётного удара пострадала мечеть, куда массово собрались мусульмане города для празднования Ураза-Байрам.

Тем не менее, Зеленский обратился к Путину и напомнил, что «обострение конфликта – не лучший фон для новых минских переговоров». Президент Украины не забыл вставить обязательную ремарку про «российскую агрессию» и пообещал обговорить эту проблему с европейскими коллегами.

Стоит напомнить, что сегодня бывший шоумен был принят в штаб-квартире НАТО, где провёл брифинг с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский подтвердил украинский курс на сближение с североатлантическим блоком, а в его обращении к руководству России сквозил откровенный намёк в духе: «Кто на нас с НАТО?».

Очевидно, этим он дал понять, что общаться с РФ с позиции силы станет для Украины привычным делом, особенно при поддержке ЕС и военного блока.

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Автор - Мария Ремарк
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