Транзит газа как стабильный заработок: Зеленский выступает против «Северного потока–2»

Новый трубопровод ставит под угрозу украинскую прибыль с транзита газа в Европу, а США теряют последний шанс навязать продажу своего газа.

Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе заявил обо всей опасности «Северного потока–2» и заявил, что выступает против его строительства. Этим новый президент продолжил политику его предшественника, который также выступал против строительства трубопровода в обход Украины, называя его «политической провокацией». Также Зеленский предложил содействовать президенту Польши Анджею Дуда, для более качественного противодействия проекту.

Транзит российского газа через Украину представляется им как стабильный заработок, от которого не стоит так просто отказываться.

При строительстве «Северного потока–2» Европа получит возможность получать российский газ напрямую из России. Трубопровод должен быть закончен уже к концу 2019 года невзирая на всевозможные санкции и противодействия.

Главными противниками данного проекта выступают Украина и США. Украина боится, что трубопровод, который осуществлял транзит через её страну будет отключен из-за ненадобности. А США продолжают предпринимать попытки навязать Европе покупку их газа вместо российского, что становится невозможным при появлении «Северного потока–2».